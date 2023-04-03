Kiko Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiko Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kiko Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kiko Moreira 21 Ocak 2001 tarihinde Maia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Francisco Joaquim Braga Moreira şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kiko Moreira Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kiko Moreira, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kiko Moreira'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kiko Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kiko Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2014 yılında Leça Forma.
1 Temmuz 2014 yılında Salgueiros A15
1 Ocak 2015 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2015 yılında Leixões Sub-15
1 Temmuz 2016 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2017 yılında Maia S17
1 Temmuz 2018 yılında P. Rubras U19
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Temmuz 2021 yılında Rio Ave A23
Kiko Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kiko Moreira şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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