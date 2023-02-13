Kiko Olivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Olivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiko Olivas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kiko Olivas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kiko Olivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiko Olivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kiko Olivas

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiko Olivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiko Olivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiko Olivas 21 Ağu 1988 tarihinde Antequera şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco José Olivas Alba şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiko Olivas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Kiko Olivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Cartagena futbol takımında oynamaktadır. FC Cartagena takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kiko Olivas'nin FC Cartagena ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kiko Olivasboyu ve yaşı kaç

Kiko Olivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kiko Olivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kiko Olivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiko Olivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Málaga B

1 Temmuz 2007 yılında Villarreal CF B

4 Ağu 2012 yılında Córdoba CF

8 Ağu 2013 yılında CE Sabadell

24 Temmuz 2015 yılında Girona FC

22 Ağu 2017 yılında Real Valladolid

20 Temmuz 2022 yılında FC Cartagena

Kiko Olivas kimdir

Kiko Olivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiko Olivas şuan FC Cartagena takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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Kiko Olivas nereli

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