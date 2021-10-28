Kılade ne demek, TDK'ya göre Kılade kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kılade ne demek? Kılade TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kılade kelimesi. Peki kılade ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kılade nedir, kılade kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KILADE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kılade kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kılade kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kılade kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası

