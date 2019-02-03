Kılavuz Gençlik öğrencilerin ilgi odağı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kılavuz Gençlik" projesi içerisinde yer alan Akademi liselerden 2018 Yılı içerisinde 10 bin 692 öğrenci yararlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin model ve ödüllü gençlik projesi "Kılavuz Gençlik" her geçen yıl çalışmalarını arttırarak yoluna devam ediyor. Lise ve üniversite gençliğine yönelik, salon programları, tematik kamplar, akademik çalışmalar, sosyal aktiviteler, sportif etkinlikler ve kulüp faaliyetleri olmak üzere birçok alanda hizmet veren "Kılavuz Gençlik" örnek oluyor. "Kılavuz Gençlik" projesi kapsamında kurulan Akademi liseden 2018 Akademik yılında 10 bin 692 öğrenci hizmet aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin örnek projesi olan "Kılavuz Gençlik" gençlerin kariyerine yön vermede önemli rol alıyor. "Kılavuz Gençlik" projesi kapsamında Kocaeli genelinde 6 merkez kuruldu. Akademi Liseler gençlerin, milli ve manevi değerlerine bağlı, ahlaki, sosyal, akademik alanda olumlu gelişimine katkı sağlayarak, başarılı, özgüven sahibi, sanat, müzik, kültür ve sportif faaliyetleri ile aktif, erdem sahibi bir gençlik yetiştirmek için önemli bir alan haline geldi. Bu hedef doğrultusunda kültürel geziler, spor faaliyetleri, bilgi destek programı, değerler eğitimi, geleneksel el sanatları atölyeleri, gençlik kampları, enstrüman kursları, okuma grupları, duyarlılık oluşturmak amacı ile gerçekleştirilen toplumsal projeler, yarışmalar ve söyleşi programları, yazarlık okulu atölyeleri ve danışmanlık hizmeti gibi birçok alanda çalışma yapıldı.

2018 yılı içinde öğrenci ve velileri ile üçüncüsü gerçekleştirilen iftar programına 5 bin 100, üniversiteyi kazanan öğrenci tebrik programına ise 900 öğrenci ve veli katıldı. 2018 yılında gerçekleşen "Sınav Kaygısıyla Baş Etme ve Motivasyon" konulu seminere veli ve öğrencilerden oluşan 5 bin 100 kişi katıldı. Ayrıca tarih, din, edebiyat ilgili çeşitli konu başlıkları içeren 31 seminer verilirken, bu eğitimlerden 7 bin 105 öğrenci faydalandı.

Kaynak: İHA