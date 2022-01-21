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Kile ne demek, TDK'ya göre Kile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kile kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kile nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kile kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kile ne demek, TDK'ya göre Kile kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kile ne demek? Kile TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kile kelimesi. Peki kile ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kile nedir, kile kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KİLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kile kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kile kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kile kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle tahıl ölçmede kullanılan belirli hacimdeki kap, ölçek

KİLE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mercimek kile kile / Ölçerler sile sile

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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