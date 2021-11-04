Kılgı ne demek, TDK'ya göre Kılgı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kılgı ne demek? Kılgı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kılgı kelimesi. Peki kılgı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kılgı nedir, kılgı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KILGI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kılgı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kılgı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygulama

