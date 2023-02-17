Kilian Bauernfeind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Bauernfeind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kilian Bauernfeind adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kilian Bauernfeind Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kilian Bauernfeind 23 Nisan 2002 tarihinde Schwaz şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kilian Bauernfeind Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Kilian Bauernfeind, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WSG Tirol futbol takımında oynamaktadır. WSG Tirol takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Kilian Bauernfeind'nin WSG Tirol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kilian Bauernfeind Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kilian Bauernfeind isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kilian Bauernfeind Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kilian Bauernfeind futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2019 yılında WSG Tirol II

1 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

1 Temmuz 2021 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2022 yılında WSG Tirol

Kilian Bauernfeind Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kilian Bauernfeind şuan WSG Tirol takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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