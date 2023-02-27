Kilian Gulluni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Gulluni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kilian Gulluni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kilian Gulluni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kilian Gulluni 20 Nisan 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kilian Gulluni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MFC SPORTMANAGEMENT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Differdange 03 futbol takımında oynamaktadır. FC Differdange 03 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kilian Gulluni'nin FC Differdange 03 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kilian Gulluni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kilian Gulluni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kilian Gulluni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kilian Gulluni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Forbach

1 Temmuz 2019 yılında Differdange 03

Kilian Gulluni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kilian Gulluni şuan FC Differdange 03 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Metz

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.