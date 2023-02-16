Kilian Jakob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Jakob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kilian Jakob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kilian Jakob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kilian Jakob 25 Ocak 1998 tarihinde Bad Neuenahr-Ahrweiler şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kilian Jakob Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Kilian Jakob, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kilian Jakob'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kilian Jakob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kilian Jakob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kilian Jakob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kilian Jakob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında TSV 1860 Alt.

1 Temmuz 2014 yılında TSV 1860 U17

1 Temmuz 2015 yılında TSV 1860 U19

1 Temmuz 2016 yılında 1860 München II

1 Temmuz 2017 yılında 1860 München

30 Ağu 2017 yılında Augsburg

1 Temmuz 2019 yılında FC Augsburg II

29 Ocak 2021 yılında Türkgücü Münch.

30 Haziran 2021 yılında FC Augsburg II

24 Ağu 2021 yılında Karlsruhe

1 Ocak 2023 yılında Aue

Kilian Jakob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kilian Jakob şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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