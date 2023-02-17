Kilian Ludewig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Ludewig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kilian Ludewig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kilian Ludewig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kilian Ludewig 5 Mart 2000 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kilian Ludewig Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Kilian Ludewig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kilian Ludewig'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kilian Ludewig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kilianludewig29/

Kilian Ludewig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kilian Ludewig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kilian Ludewig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kilian Ludewig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RB Leipzig Alt.

1 Temmuz 2016 yılında RB Leipzig U17

1 Temmuz 2017 yılında RB Leipzig U19

1 Temmuz 2018 yılında RB Salzburg

9 Ocak 2020 yılında FC Barnsley

4 Ekim 2020 yılında RB Salzburg

5 Ekim 2020 yılında Schalke

30 Haziran 2021 yılında RB Salzburg

13 Ocak 2022 yılında Willem II

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2023 yılında RB Salzburg

Kilian Ludewig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kilian Ludewig şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kilian Ludewig Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Barsbütteler SV, Willinghusener SC (-2014), FC St. Pauli (2014-2015)

Almanya U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 9 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 22 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

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