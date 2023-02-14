Kilian Manera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kilian Manera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kilian Manera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kilian Manera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kilian Manera 1 Ekim 2003 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Kilian Albert Manera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kilian Manera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Kilian Manera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kilian Manera'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kilian Manera Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kilian Manera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kilian Manera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kilian Manera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U17

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2021 yılında Team Vaud U21

26 Temmuz 2022 yılında FC Schaffhausen

Kilian Manera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kilian Manera şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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