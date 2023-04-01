Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı iftar programı sonrası partisinin milletvekili adayı Azade Ay ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğrafta ise ayrıntı dikkatlerden kaçmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması büyük tepki aldı ve CHP açıklamada bulundu.

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Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da bir iftar programına katıldı. Ardından ise Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu ile birlikte CHP Düzce milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir araya geldi.

Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!

Görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşılmış ve sosyal medya kullanıcıları dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntıyı fark ettiler. Fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun ibadet etmek için kullanılan seccadeye ayak bastığı görüldü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir" diyerek tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!Kılıçdaoğlu ve yanındakiler seccadeye ayakkabıyla bastılar! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü!

CHP KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMAD BULUNDU

Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isterim." ifadelerine yer verildi.

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