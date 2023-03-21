"Kılıçdardoğlu, PKK'nın ve HDP'nin Genel Başkan adayıdır" diyen Optimar Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, canlı yayını terk etti...

Habertürk görünümlü CHP TV'de Hilmi Daşdemir’in Kılıçdaroğlu, HDP ve PKK'yı eleştirmesi üzerine müdahale ettiler. Moderatör Kübra Par’ın üslubu ve HDP hakkında savunmayan sözleri tepkilere neden oldu.

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Habertürk ekranlarında yayınlanan Kübra Par'ın moderatörlüğünü yaptığı Açık ve Net programında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretine tepki gösterirken "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" ifadelerini kullandı.

KÜBRA PAR KONUĞUNU AZARLADI: SESSİZ OLUP DİNLEYİN

Moderetör Kübra Par adeta canlı yayındaki konuğunu azarlarken "Kabul edilemez. Sakin olup sessiz olup müdahalemi dinleyin! HDP ile PKK ilişkileri konusunda sizin görüşleriniz düşünce özgürlüğüdür." ifadelerini kullandı.

SES TONU VE MİMİKLERİ BİR ANDA DEĞİŞTİ

Kübra Par'ın canlı yayındaki konuğundan gelen "Kılıçdaroğlu HDP ve PKK'nın adayıdır" çıkışı sonrası ses tonu ve mimikleri değişirken "O sizin düşünce özgürlüğünüz" ifadesini kullandı. Yaşanan gergin anlardan sonra Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir canlı yayını terk etti.

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