Kılıçdaroğlu adaylık için yeşil ışık yakarken, Selahattin Demirtaş CHP liderinin koltuğuna göz koydu! "Ben cezaevinden bile seçimi kazanırım"

Seçim vaatleri ve canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarıyla, Millet İtiifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, partisine destek veren vatandaşı da, hapishanede bulunan Selahattin Demirtaş'ı da memnun etmedi. Demirtaş, sosyal medyada yayımladığı paylaşımında, "Ben muhalefetin ortak adayı olsam cezaevinden bile seçim kazanırım." ifadelerine yer verdi.

KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP HAKKI DOĞDU

Geçtiğimiz gün Kılıçdaroğlu'nun Ankara Elmadağ'da muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasında, "Kürdistan lafından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?" ifadelerini kullanması HDP'yi rahatsız etmiş, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç ise, "Kürdistan'dan rahatsız olan Kürdü nasıl kabullenebilir ki?" paylaşımıyla tepkisini göstermişti.

Selahattin Demirtaş'ın bu mesajı ardından Kılıçdaroğlu'nun ne yanıt vereceği merak konusu oldu.