Kılıçdaroğlu: Akılcı politikalarla Orta Doğu'da barışı inşa edeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirerek, "İdlib'de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. CHP iktidar olduğunda, Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı'nı (OBİT) kuracağız. Türkiye, Irak, İran ve Suriye bir araya gelecek. Akılcı politikalarla Orta Doğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisince Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara İl Kongresi'ne katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan kongrede konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin, milli mücadelenin özünden doğan, görkemli siyasi parti olduğunu ve Türkiye ile dünyaya karşı sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendilerine sürekli eleştiri yapıldığını; ancak nerede bir sorun varsa çözüm adresinin CHP olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bugün 5 temel sorunu olduğunu belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Yıllardır dile getiriyoruz. Birinci sorunumuz, demokrasi. İkinci sorunumuz, eğitim. Üçüncü sorunumuz, dış politika. Dördüncü sorunumuz, toplumsal barış. Beşinci en büyük problemimiz, ekonomi. Biz CHP olarak, tarihin bize yüklediği sorumluluk olarak hiçbir ayrım yapmadan, 82 milyonu kucaklayacağız. Farklı kimlikleri, farklı inançları olabilir ama aynı bayrağın altında yaşıyorsak sorunları çözmek ve insanlara güven vermek zorundayız" diye konuştu.

'DEMOKRASİLERDE GÜÇLER DENGESİ VAR'

Demokrasisi gelişmemiş ülkenin büyümediğini, demokrasinin sürekli gelişen bir kavram olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Katılımcı demokrasiden bahsediyoruz. Demokrasi, aynı zamanda bütün yetkilerin bir kişiye verilmemesi demektir. Çanakkale Savaşı'nı düşünün. Bütün yedi düvelin Çanakkale'ye gelip geçemediğini düşünün. Cumhuriyetin ön sözü, Çanakkale Savaşları'nda yazılmıştır. Aynı yedi düvel tek kurşun atmadan geldi, İstanbul'u işgal etti. Neden? Çünkü İstanbul'da tek adam yönetimi vardı. Demek ki demokrasilerde güçler dengesi vardır. Yasama, yargı, yürütme ve daha çağdaş demokrasilerde dördüncü güç medyadır. Kim olursa olsun, bizim gibi düşünmeyen insanlar için de demokrasiyi getireceğiz" dedi.

'BİZE DÜŞEN GÖREV, HALKA UMUT OLMAK'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin üreten bir ülke olmasını gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Üretim demek sadece fabrikada, tarlada üretmek demek değildir. Üretmek, hayatın her alanında üretmektir. Üniversitede bilgi üreteceksiniz. Her işveren bir işsizi işe alırsa biz işsizliği çözermişiz. Bir akıl tutulması yaşıyoruz. Yok böyle bir şey. Bunu 10 yıldır söylüyorlar, hiçbir şey olmuyor. Hayatın her alanında üretirseniz Türkiye'yi güçlü kılarsınız. İstihdamı sağlamak ve işsizliği önlemek için fabrikalar kuracaksınız. Bunu da yaparken dengeli bir biçimde kuracaksınız. Bize düşen görev, halka umut olmaktır. Çaresizliği değil umudu besleyeceğiz. Sanayi politikanızı, vergi politikanızı istihdam üzerine inşa ederseniz bütün bunları yapabilirsiniz."

'ORTA DOĞU BARIŞ VE İŞ BİRLİĞİ TEŞKİLATI'NI KURACAĞIZ'

Hükümetin dış politikasına yönelik eleştirilerde bulunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Mısır'la kavga ettik. Şimdi Hindistan'la bile kavga etmeye başladık. Şimdi İdlib'de sıkıştılar. Sağa dönüyorlar olmuyor, sola dönüyorlar olmuyor. Hala "Asacağız, keseceğiz" diyorlar. Suriye politikasından bu yana 122 şehit verdik. Soru şu; 122 şehidi niçin verdik? CHP iktidar olduğunda, Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı'nı (OBİT) kuracağız. Türkiye, Irak, İran ve Suriye bir araya gelecek. Biz kendi bölgemizde egemen güçlerin vekalet savaşı yapmasını istemiyoruz. Sorunlarımızı birlikte çözeceğiz. Egemen güçlerin maşası olmayacağız. Akılcı politikalarla Orta Doğu'da barışı yeniden inşa edeceğiz."

'2023'TE CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİYLE TAÇLANDIRACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimindeki çalışmaları dolayısıyla Ankara İl eski Başkanı Rıfkı Güvener ve ekibine de teşekkür ederek, "Yerel seçimlerle birlikte birinci etabı tamamladık. Şimdi genelde ikinci etabı tamamlayacağız. 2023 yılında Allah'ın izniyle ve bu milletin ferasetine güvenerek, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu, bizim çocuklarımıza vaadimizdir. Hiçbir ayrım yapmadan, bütün vatandaşlara "Bize güvenin" diyeceğiz. Biz, bir yerde bir çocuk aç yatıyorsa rahat uyuyamayız. Biz, her evde huzur ve mutluluk olmasını isteriz. Mutfaklarda yangın değil bereket olsun isteriz. Biz bunun mücadelesini veriyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLECEK

Kaynak: DHA