Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi! 'Millet İttifakı oturma düzeni tartışmasını yuvarlak masa etrafında toplanarak çözdü'

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti arasında oturma düzeni tartışması yaşandığı ve parti yetkililerinin oturma düzeni konusunda aralarında tartıştıkları basına yansımıştı.

Bu akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu arasında bu akşam sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun önünde dosya bulunması fotoğrafı görenlerin dikkatini çekti.

MİLLET İTTİFAKI'NIN OTURMA DÜZENİ TARTIŞMASI

Yemekte liderlerin yuvarlak masada oturma şekli akıllara daha önce yaşanan oturma düzeni tartışmalarını getirdi. Fotoğrafı görenler, Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'nun oturma düzeni tartışmalarını yuvarlak masa etrafında toplanarak çözdükleri yönünde yorumladı.

Millet İttifakı liderlerinin ülkenin bu zor dönemlerde halkın hayat pahalılığından yakınırken ülkeyi yönetmeye talip siyasilerin koltuk ve oturma düzeni konusunda aralarına tartışma çıkması vatandaş tarafından çok yadırgandı

Millet İttifakı, şimdiden koltuk kavgasına girişti! Kim nerede oturacak tartışması başladı! "İktidara gelseler koltuk için hangi kavgaları yaparlar"