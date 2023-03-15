Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu'na şok tepki! “ Burası siyaset yeri değil yasımız var yasımız"

Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketi nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu'nun sel bölgesine gidip açıklama yapmasına vatandaşlar yoğun tepki gösterdi.

"BURASI SİYASET YERİ DEĞİL YASIMIZ VAR"

Depremden sonra sel felaketiyle karşı karşıya kalıp zorluklar içinde mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi gelenek Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ile beraber apar, topar sel bölgesine gitti. İnsanların felaketle boğuştuğu esnada Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çıkar uğruna kameralarla gezip açıklama yaptığı sırada vatandaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. Kılıçdaroğlu'nun Akşener ve Davutoğlu ile beraber basın açıklaması yaptığı sırada bir çok vatandaşın “burası siyaset yeri değil yasımız var insanlar çalışıyor çalışanları engellemeyin “ diye tepki gösterdi bazı vatandaşların "HDP nerde? HDP'yi neden getirmediniz?" diye tepki gösterdi Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Davutoğlu gelen yoğun tepkiler üzerine basın açıklamasını kısa kesip ayrılmak zorunda kalarak olay yerinden hızla uzaklaştı.