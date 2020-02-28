İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu: Allah Mehmetçiğimizi korusun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Valimizden gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah Mehmetçiğimizi korusun" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT