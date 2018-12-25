CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı 1 Ocak'tan itibaren CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İsmet İnönü'nün vefatının 45. yıldönümünde anıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "İsmet İnönü bu ülkenin bağımsızlığının harcını ilk karanlardan biridir. O aynı zamanda Osmanlı paşasıdır. Savaş nedir, ölüm nedir, yoksulluk nedir bilir. Kendisine şükran borçluyuz. Tek parti yönetimini çok partili bir demokratik düzene kavuşturan bir liderdir. Ender kahramanlardan, demokrasi sevdalılarından birisidir. Devlete hizmet etmiş bir kişinin arkasından kötü söz söylemek asla doğru değildir. Ölenin arkasından rahmet okunur. Bazı çevreler hala kin ve öfke kusuyorsa oturup bunu düşünmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sanatçıdır eleştirebilir, siyasetçinin de eleştirilerden ders çıkarma hakkı vardır"

Sanatın yedi dalında sanatçıların boy gösterdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Ama onlar gücün önünde eğilmez. Gücün önünde eğilene sanatçı denmez. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen iki değerli sanatçımız. Bunların hem tiyatro da hem sinemada kalıcı eserleri var. Demokrasi demek eleştiriye tahammül rejimi demektir. Bir sanatçıyla nasıl konuşulacağını bileceksin. Bu programda beni daha fazla eleştiriyorlar ben ağzımı açıp bir şey dedin mi hayır. Sanatçı eleştirebilir, onun eleştirme hakkı vardır. Siyasetçinin de eleştirilerden ders çıkarma hakkı vardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil?"

2019 yılı bütçesinin AK Parti ve MHP'nin verdiği oylarla kabul edildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu bütçenin vatandaşa bir şey getirmediğini, tefecilere hizmet eden bir bütçe olduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, "Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? Onu da Kılıçdaroğlu 2 bin 200 lira dedi acaba buna denk getirirsek sesini keser mi diye. Kesmem. 2 bin 200 lirayı 1 Ocak'tan itibaren CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Kazanacağımız bütün belediyelerdeki işçilere de o sözü veriyoruz. Ocak ile mart arasındaki farkı da vereceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız" açıklamasında bulundu.

Bu bütçenin emekliye, çiftçiye hiçbir şey getirmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, çiftçinin 154 milyar lira Ak Parti hükümetlerinden alacağı olduğunu iddia etti.

"Şimdi yeni bir tezgah kurdular"

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi yeni bir tezgah kurdular. Netanyahu'ya diyorlar ki sen Erdoğan'ı kötüle Erdoğan da seni kötülesin. Orada da seçim var, burada da var. Al takke ver külah. Ben İsrail'i sende Türkiye'yi kandırırsın. Sormak isterim sen bu kadar İsrail'e Netanyahu'ya kızıyorsan, damadını niye gönderdin İsrail'e? Dolarında ötesinde bu işler. Halkı kandırmaya çalışıyor. Bunu aydınlatacak olanlar bizleriz. Bizler bunu ifade edeceğiz. Biz konuşunca tahammül edemiyorlar arka arkaya davalar açıyorlar, acaba Kılıçdaroğlu'nu susturabilir miyiz diye."

"Ekrem İmamoğlu İstanbul'da, Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak"

Türkiye'nin iliklerine kadar sömürüldüğünü dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nasıl düzelir Türkiye'nin bu durumu? Biz düzelteceğiz. Yetki vatandaştadır. Yetkiyi verin düzelteceğiz. Mart'ta sandıklara gideceğiz, Türkiye'de 1 Nisan'dan itibaren bir bahar havası estireceğiz. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kazanacak, Mansur Yavaş Ankara'da kazanacak, Zeydan Karalar Adana'da kazanacak, Muhittin Böcek Antalya'da kazanacak. Mersin'de de Bursa'da da kazanacağız, her yerde kazanacağız ve Türkiye'ye baharı getireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA