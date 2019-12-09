Kılıçdaroğlu: Bütçeyi devlet memuru sundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 yılı bütçesini Meclis Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sunmasını eleştirerek, "Buraya gelip bütçeyi sunan kişi bir devlet memuru. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu bir devlet memurunun gelip 2020 yılı bütçesini anlatmasını. Bu kürsü tarihinde devlet memurları gelip sunmamıştır bütçeyi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmelerde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, 2020 yılı bütçe sunumunu Meclis Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yapmasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe sunuşunda Meclis'e gelmemesini eleştirerek, "Buraya gelip bütçeyi sunan kişi bir devlet memuru. Sizin vicdanınız kabul ediyor mu bir devlet memurunun gelip 2020 yılı bütçesini anlatmasını. Hani biz demokrasi diyorduk, milli irade diyorduk. Normalde buraya Sayın Cumhurbaşkanının gelmesi lazım. Sayın Erdoğan başka bir toplantıda konuşmalar yapıyor. Bu ne demektir "Benim parlamentoda kurşun askerlerim var" demektir. "Benim gitme yetkim var ama gitmek istemiyorum" demektir. Bu kimin bütçesi, 82 milyonun bütçesi. Bu bütçeyi devlet memuru sunacak, olmaz. Bu kürsüye tarihinde devlet memurları gelip sunmamıştır bütçeyi. Bu parlamento üzerinde vesayeti asla kabul edemeyiz. Bir devlet memurunun sunduğu bütçeyle yürütme organının vesayeti parlamentonun üzerine düşmüştür. Rejimi değiştirdik. Eskiden ne olurdu, cumhurbaşkanı yurt dışına gittiğinde onu yine seçilmiş bir kişi temsil ederdi. TBMM temsil ederdi. Ama şimdi bir devlet memuru temsil ediyor. Hani milli irade, millete saygı. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

'GENEL BAŞKAN HAKİM TAYİN EDERSE KUVVETLER AYRILIĞI OLMAZ'

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının tarafsız olması gerektiğini vurgulayarak partili cumhurbaşkanı olamayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Parlamentonun itibarını korumamız lazım. Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Biz salt tarafsızlık beklemiyoruz ama sonuçta cumhurbaşkanı tarafsızlık üzerine yemin ediyorsa, siyasi partinin genel başkanlığını yapamaz. Cumhurbaşkanı olabilmesi için bütün vatandaşlara eşit davranması lazım. Kucaklayıcı bir dil olması lazım. Cumhurbaşkanı hakim tayin edecek, bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez. O hakime hepimiz farklı gözle bakarız. Şimdi Anayasa Mahkemesi, diğer yerlere AK Parti Genel Başkanı hakim tayin ediyor. Bir siyasi parti genel başkanı hakim tayin ederse kuvvet ayrılığı olmaz."

'ERDOĞAN'IN AVUKATLARININ MAL VARLIĞI ARAŞTIRILSIN'

Kemal Kılıçdaroğlu, yargıda ciddi bozulmalar olduğunu savunarak, "Ben buradan Adalet Bakanlığı'na açık ve net bir çağrı yapıyorum. Erdoğan'ın avukatlarının mal varlıklarını araştırın. Milyon dolarlarını araştırın. Mahkemeden parayla adam kurtarma var, hakim tayin ediyorlar. Hakimler ve savcıların üzerindeki en etkili kişi onlar." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA