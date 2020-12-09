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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu TBMM konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı Cumhurbaşkanı açıklaması gündem oldu. AK Parti'den gelen 'Cumhurbaşkanı adayı ol' sözlerine "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” demesi üzerine CHP'nin 2023 seçimleri için belirleyeceği aday merak konusu haline geldi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu TBMM konuşması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kendisine 'Cumhurbaşkanı adayı ol' denmesi üzerine verdiği cevap gündeme oturdu. Bu sözlere  "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi” ifadeleriyle karşılık veren Kılıçdaroğlu'nun konuşması üzerine, CHP'nin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday göstereceği merak konusu haline geldi.

Konu hakkında Sözcü gazetesine açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, iddialara, "Bu benim tek başıma karar verebileceğim bir konu değil. Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz." şeklinde yanıt verdi. 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu TBMM konuşması

MİLLET İTTİFAKI KARAR VERİR

Aday olup olmama konusunda tek başına karar veremeceyeciğini belirten Kılıçdaroğlu, bu kararın Millet İttifakı ile birlikte verilebileceğini belirterek,

“Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil, bir Millet İttifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. İttifak ortaklarıyla konuşmadan adaylığımı açıklamam diğer partilere saygısızlık olur. Şu aşamada adaylık konusu gündemde değil. AKP sıralarından sordular, ben de onu söyledim. Aday olup olmayacağıma partimiz, vekillerimiz ve Millet İttifakı karar verir. Çünkü birlikte hareket ediyoruz.” dedi. 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu TBMM konuşması

"KİŞİLERİN İKBALİNİ DEĞİL ÜLKENİN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı adaylığının daha sonra değerlendirilmesinin uygun olacağını belirten Kılıçdaroğlu, şu an asıl gündemin geliştirilmiş parlamenter sistem olduğunu vurguladı. Kişilerin ikbalini değil ülkenin geleceğini düşündüklerini söyleyen CHP Genel Başkanı,“Cumhurbaşkanlığı için bir aday mı çıkacak, yoksa partiler ayrı ayrı mı aday çıkaracak bunları zamanı gelince konuşuruz. Üzerinde durulması gereken nokta geliştirilmiş parlamenter sisteme geçecek miyiz?

Tüm arayışımız onun üzerine. Biz kişilerin ikbalini değil, ülkemizin geleceğini düşünüyoruz. AKP'li vekillerin anlamadığı bu. Onlar kişilerin ikbali için siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın Ali ya da Veli olması çok önemli değil. Önemli olan parlamenter sisteme geçişteki ortak iradedir.” ifadelerini kullandı.

Berna Akkaya
Editör


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