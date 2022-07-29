Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...

Habertürk yazarı Kübra Par, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda partinin başına geçecek ismin Oğuz Kaan Salıcı olabileceğini öne sürdü. İşte konuşulan isimler ve son durum...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...

Cumhurbaşkanı adayı olmak için yanıp tutuşan ve bu doğrultuda adaylık için ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kapatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden sonra partinin başına geçecek ismi belirlemek için harekete geçti.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...

İKİ İSİM MASADA

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yerine gelecek isimlerden birinin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak olabilir.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...

Oğuz Kaan Salıcı

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKAN VEKİLİ SEÇEBİLİR

Ayrıca CHP'de genel başkan vekilliği makamının bulunmaması nedeniyle genel başkan seçiminin kurultayda seçilebilirken Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda genel başkanlıktan istifa edebileceği yerine ise Parti Meclisi toplantısında genel başkan vekili seçileceği kaydediliyor. Bu durumda fiili olarak partinin başına geçen kişinin olağan kurultaya kadar partiye liderlik yapacağı belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek?

Faik Öztrak

KURULTAY'DA ÖZGÜR ÖZEL VE OĞUZ KAAN SALICI YARIŞABİLİR

Ayrıca seçim sonrası CHP'de yapılan 38. Olağan Kurultay'da Oğuz Kaan Salıcı ile Özgür Özel'in yarışabileceği kaydediliyor.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP'nin başına kim geçecek? İşte konuşulan isimler...

Özgür Özel

KÜBRA PAR: KILIÇDAROĞLU'NA EN YAKIN İSİM OĞUZ KAAN SALICI

Söz konusu habere köşe yazısında değinen Habertürk yazarı Kübra Par, CHP'de görüştüğü kaynakların Kılıçdaroğlu'na en yakın olan ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu kendisine aktardığını ifade etti.

Par yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Kılıçdaroğlu’nun kendisinden sonrası için işaret edeceği isimler arasında Ekrem İmamoğlu’nun adının anılmaması ise son derece dikkat çekici.

Genel Başkan ile uzun süre üstü örtülü bir adaylık rekabeti sürdürmesi parti içindeki konumunu zayıflattı.

Fakat onun da CHP tabanında desteği büyük. Ayrıca CHP’li olmayan kalabalıklarda ciddi bir karşılığı var. Topun ayağına gelmesi için sabredebilirse yani Muharrem İnce gibi yapmazsa Genel Başkanlık koltuğu ona kalabilir.

Kılıçdaroğlu'nun favorisi kim?

Konuştuğum CHP’ye yakın kaynaklar bu üç isim arasında Kılıçdaroğlu’na en yakın ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu söylüyor.

Kamuoyunda popülaritesi ondan çok daha yüksek olan İmamoğlu ve Özel’in de şansı oldukça yüksek görünüyor."

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