Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı!

TV 5 canlı yayınına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdarıoğlu, 'Erdoğan karşıma gelsin sandıkta yarışalım demiştiniz aday olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi. Siyasi liderlerin yarışacağını belirten Kemal Kılıçdaroğlu "O da yarışacak biz de yarışacağız, zaten bu böyle olacak." dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o açıklaması;

'Orada birden fazla soru vardı. Erdoğan ve cephesi mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Sandığı getirirsin, yarışırız. Böyle bir mağduriyetin arkasına sığınmaya gerek yok. Bütün genel başkanlar yarışacak. Erdoğan da yarışacak biz de yarışacak. DEVA da yarışacak, Demokrat Parti de yarışacak.'