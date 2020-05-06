İstanbul15 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.

Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde andı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı idam edilişlerinin yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığındaki mezarlarını ziyaretti. Kılıçdaroğlu, mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT