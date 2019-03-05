Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (2)
Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasının ardından iş insanları ile yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.
İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ
Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasının ardından iş insanları ile yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Ekonomiye yönelik konuların masaya yatırıldığı kapalı oturumun ardından MTOSB içindeki bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, işçiler ile birlikte öğle yemeği yedi. CHP Lideri, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
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DHA
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