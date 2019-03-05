İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (2)

Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (2)

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasının ardından iş insanları ile yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Kılıçdaroğlu: Devletin planlama yapıp, yol haritası çizmesi lazım (2)

İŞÇİLERLE YEMEK YEDİ

Kılıçdaroğlu'nun, konuşmasının ardından iş insanları ile yaptığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Ekonomiye yönelik konuların masaya yatırıldığı kapalı oturumun ardından MTOSB içindeki bir fabrikayı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, işçiler ile birlikte öğle yemeği yedi. CHP Lideri, işçilerin sorunlarını ve taleplerini dinledi.

FOTOĞRAFLI

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.