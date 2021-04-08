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Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretlerinde! Boyabat'ta esnafla buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'un Boyabat ilçesini ziyaret etti. Esnafla buluşan CHP lideri pandemi sürecinin esnafa etkileri hakkında bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretlerinde! Boyabat'ta esnafla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'un Boyabat ilçesini ziyaret ederek esnafla bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu Sinop programı kapsamında Boyabat ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu Adnan Menderes Bulvarı üzerinde partililer tarafından çiçeklerle karşılandı. Kılıçdaroğlu Boyabatlı esnafları gezerek sorunlarını dinledi.

ESNAF PANDEMİ SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Boyabatlı esnaflar pandemi sürecinde zorluklarını ifade ederken Kılıçdaroğlu, çözümü için de çalışacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Toprak, Seyit Torun, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan eşlik etti. İlçe başkanları, ilçe kadın kolları ve gençlik kolları başkanları ve yönetim kadroları da yer aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buradaki ziyaretlerinin ardından il merkezine hareket etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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