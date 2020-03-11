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Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı'nı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyeti kabul etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Alper Tunga Olcayto ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmede, Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin sonunda açıklama yapılmadı.

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Kaynak: DHA




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