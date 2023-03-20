Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün saat 12.00’de HDP'yi ziyaret edecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu saat 12'de Sancar ve Buldan ile görüşecek.
Kılıçdaroğlu HDP ile bugün görüşecek!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 12.00'de HDP'yi ziyaret edecek.
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