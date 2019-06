Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlarla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "'Her şey çok güzel olacak" demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi olmayan sonuçlarla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "'Her şey çok güzel olacak" demiştik ve her şey çok güzel oldu" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin kesin olmayan sonucuyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından "'Her şey çok güzel olacak demiştik" ve her şey çok güzel oldu" paylaşımında bulundu. FOTOĞRAFLI DHA