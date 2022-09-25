Kılıçdaroğlu ikinci kez ABD'ye gidecek! "Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim"

9-13 Ekim tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'a ziyarette bulunabileceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeyi ziyaretinde herhangi bir bakan ya da hükümet görevlisiyle görüşmeyeceğini, aktivistlerle bir araya geleceğini açıkladı.

İLK DEFA 2013 YILINDA GİTMİŞTİ

CHP seçimlerinde genel başkan olarak seçildikten sonra 2013'te giden ve 37 yıl aradan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ilk CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ terör örgütüne hizmet edenlerle bir araya gelmişti.

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9-13 Ekim tarihleri arasında yapacağı ziyarette de FETÖ terör örgütü yöneticileriyle görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak edilen konulardan biri oldu.

"BAY KEMAL DÜNYADA YALNIZ DEĞİL"

Gelecek ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Muhalefetteyken, prensip olarak iktidarla görüşmeyiz. Çünkü siz muhalefet olarak o masaya oturursanız, ancak icazet almak için oturursunuz. Bunu en iyi Erdoğan bilir. Ona sorun, söyler. Ama benim yeni bir dünya vizyonum var elbette. Vahşi kapitalizm ve neoliberalizm dünyaya çok zarar verdi. Küçük bir azınlık bu sayede dünyaya hükmetti. Ülkemiz de bu insafsız sistemden nasibini aldı. İşte ben bu vahşi düzene meydan okuyorum. Ve biliyorum ki Bay Kemal dünyada yalnız değil. Çok sayıda Bay Kemal var dünyada. Ben de o Bay Kemallerin bir araya gelmesi ve daha hakkaniyetli bir dünyayı konuşması gerektiğine inanıyorum. Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim. Birlikte dünyayı nasıl daha yaşanılası bir yer haline getireceğimizi konuşacağız."