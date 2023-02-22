Kılıçdaroğlu ile görüşmesi İYİ Parti'yi rahatsız etti! CHP, Yaşar Okuyan'ı partiden kovdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozetini bizzat takarak partisine kattığı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüştüğünü belirterek, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'deki CHP Grup odasında görüştük. deprem ve seçimleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZLALE ELEŞTİRDİ

Söz konusu paylaşım, İYİ Parti'yi kızdırdı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yaşar Okuyan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Biz iktidarı neden eleştiriyoruz? İstifa etmesi gerekenleri terfi ettirdiği için, hesap sorması gerekenlerin sırtını sıvazladığı için, yalan üreten medyaya, iftira atanlara sahip çıktığı için. Eleştirdiğiniz iktidardan biraz farkınız olsun!" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

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PARTİ İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Bu eleştiriden kısa bir süre sonra CHP'den yapılan açıklamada "Sayın Yaşar Okuyan'ın Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozetini bizzat takarak partisine kattığı Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, Kanal İzmir'de Gazeteci Rıdvan Akgün'ün sorularını yanıtlamıştı. Meral Akşener hakkında çarpıcı sözler sarf eden Okuyan, "Meral Akşener o masayı dağıttığı anda, ben başkalarını bilmiyorum. Kendi adıma konuşuyorum. Sayın Meral Akşener'le ilgili ben ve benim nesil çok ciddi söyleyeceklerim var. Akşener'le ilgili belgeler ve dosyalar var. Konuşturtmasın beni. İhanettir. Bunu çok net söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına partinin içinden negatif konuşmaların hepsi, kendi bilgisi dahiline oluyor"

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Gazeteci Rıdvan Akgün'ün, "Meral Akşener'in İçi demişti.şleri Bakanlığı olduğu dönemden beri mi elinizde belgeler var?" sorusuna yanıt veren Okuyan, "Evet. Bu süreçte girilmez. (Akşener) Eğer altılı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun aklınca adaylığına bir terslik yaparsa, İYİ Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na ben bunu, bir sene önce masa kurulurken söyledim. Üç gün önce de hatırlattım. Ve ona Meral Hanımla ilgili bir dosya verdim" diye konuşmuştu.