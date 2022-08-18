Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki son durumu köşe yazısında kaleme aldı. Selvi," Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti. Kılıçdaroğlu’na yakın gözükerek CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor. Ama Cumhurbaşkanı adaylığından da vazgeçmiş değil. 6’lı masadan Kılıçdaroğlu ismi çıkmazsa kendi isminin gündemde kalması için çalışıyor." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! "Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında son günlerde olumlu bir hava esiyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündeme getirmeyen Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması gerektiğini dile getiriyor.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor

SAMİMİ HALLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Son olarak 1952 yılında yapılan Paşabahçe Vapuru, bakımının yapılması sonrası yeniden İstanbul boğazı ile buluşurken yapılan törende dikkat çeken anlar görüntülenmişti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun samimi halleri dikkat çekmiş, Bu durum Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki buzların eridiği şeklinde yorumlanmıştı.

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor

SELVİ, CHP KULİSLERİNE SORDU

Yaşananların ardından Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP kulislerinden edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme aldı.

Selvi köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"1- Ekrem İmamoğlu’nun sürekli olarak cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutması partide hoşnutsuzluk yarattı.

2- CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu’nun ismi neredeyse kesinleşmişken İmamoğlu’nun ısrarını sürdürmesi aleyhine işlemeye başladı.

3- Ekrem İmamoğlu bunu gördü. Ayrıca girdiği polemikler nedeniyle gücü zayıfladı. Kılıçdaroğlu ise güçlendi. İmamoğlu bu kez güç tazelemek için Kılıçdaroğlu’na yaklaşmayı tercih etti.

4- Ekrem İmamoğlu taktik değişikliğine gitti. Kılıçdaroğlu’na yakın gözükerek CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor.

5- Ama Cumhurbaşkanı adaylığından da vazgeçmiş değil. 6’lı masadan Kılıçdaroğlu ismi çıkmazsa kendi isminin gündemde kalması için çalışıyor.

Siz siz olun fotoğraflara değil onların arkasındaki gerçeklere odaklanın."

Kılıçdaroğlu - İmamoğlu samimiyetinin altındaki gerçek ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı’na oynuyor

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