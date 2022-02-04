Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu, İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu yalanladı! Seçim öncesi ipler iyice gerilecek, peki işin içinden nasıl çıkacaklar?

İstanbul'da yaşanan kar mağduriyeti esnasında, İngiliz Büyükelçisi ile İstanbul'un en lüks mekanlarından birinde karnını doyuran Ekrem İmamoğlu, röportajı esnasından "Benim büyükelçi ile yediğim yemek, kar mücadelesi kadar önemli" demiş, vatandaşı çileden çıkarmıştı. İmamoğlu'nun kendini savunmasına partiye yakın isimler dahi tepki gösterirken, çarpıcı bir ayrıntı gözler önüne serildi. Kılıçdroğlu ve İBB Başkanı'nın birbirini yalanlaması sosyal medyada gündem oldu.

"HANGİSİ DOĞRU, HANGİSİ YALAN?"

İmamoğlu, balıkçıya gitmesine ilişkin gelen eleştirilere ve "Kılıçdaroğlu'nun haberi var mı?" sorularına "Genel Başkanın haberi yok, neden olsun? Bir sürü ciddi ve yoğun işi var, benim yemeğimi neden bilsin?" şeklinde yanıt vermişti. Son olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Elbette haberim vardı. İBB Başkanı, böylesi önemli durumlarda Genel Başkanı bilgilendirir" dedi.

Bunun ardından birbirini yalanlayan ikili sosyal medyada alay konusu olurken, "Hangisi doğru, hangisi yalan?" soruları da merak konusu oldu.