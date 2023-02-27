Kılıçdaroğlu: İstanbul'u bize teslim edin kentsel dönüşüm nasıl olur tüm dünya ve Türkiye görsün demişti, dönüştürülen konut sayısı yok denecek kadar az

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimler öncesi 2018 yılında CHP grup toplantısında yaptığı bir konuşmada "İstanbul'u bize verin kentsel dönüşüm nasıl oluyor bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereyim" demişti. 4 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ürettiği konut sayısının ise yok denecek kadar az olduğu ortaya çıktı.

DEPREM SONRASI GÖZLER KENTSEL DÖNÜŞÜME ÇEVRİLDİ

Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem felaketiyle binlerce binanın yıkılması ve binlerce insanımızı kaybetmemiz ardından yıkılan binaların % 98'nin 1999 yılı önce olması nedeniyle gözler tekrar kentsel dönüşüme çevrildi.

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İstanbul'da yaşayan vatandaşlar kentsel dönüşümün Marmara bölgesinde olması beklenen deprem dolayısıyla İstanbul'daki kentsel dönüşümün ne durumda olduğu, olası Marmara depremine İstanbul ne kadar hazır diye merak ediliyor.

"İSTANBUL'U BİZE VERİN KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GÖRÜN!" DEMİŞTİ

İstanbul kentsel dönüşüm ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yerel seçimler öncesi 2018 yılında CHP grup toplantısında yaptığı bir konuşmada "İstanbul'u bize verin kentsel dönüşüm nasıl oluyor bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya gösterelim" demişti. O konuşmadan sonra 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'u gösterdikleri aday Ekrem İmamoğlu ile "Her şey çok güzel" olacak sloganıyla kazanmış, 4 yıldır iktidarda olmalarına rağmen ise hiç bir alanda İstanbul'da taş üstüne taş koyulmadılar. Kılıçdaroğlu'nun da dediği gibi İstanbul halkı kentsel dönüşüm konusunda, kentsel dönüşümün nasıl olduğunu bir türlü göremeyerek İstanbul adeta kaderine terkedilmiş vatandaşlar deprem gerçeği ve korkusuyla baş başa bırakılmış oldu.

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İSTANBUL HALKI SORUYOR

Şimdi İstanbul halkı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2018 yılındaki grup konuşmasındaki "İstanbul'u bize verin kentsel dönüşüm nasıl oluyor bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya göstereyim" konuşmasını hatırlatarak soruyor? İstanbul olası Marmara depremine hazır mı? İstanbul'u size verdik 4 yıldır iktidardasınız İstanbul kentsel dönüşüm ile ilgili neler yaptınız, kaç tane binayı kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürdünüz?