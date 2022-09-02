Kılıçdaroğlu "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek" dedi, Ümit Özdağ sert çıktı: "CHP, devleti FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanıyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek." sözleri sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, KHK TV'ye konuk oldu. Bu durumu değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "CHP, devleti FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanıyor." dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kılıçdaroğlu "KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek" dedi, Ümit Özdağ sert çıktı: "CHP, devleti FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanıyor"

Cumhurbaşkanı adaylığı için yanıp tutuşsa da altılı masanın onayını alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçmenlere vaatler vermeye devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son vaadi ise vatandaşları kızdırdı.

Kılıçdaroğlu KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek dedi, Ümit Özdağ sert çıktı: CHP, devleti FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanıyor

"KHK'LILARIN TAMAMI GÖREVLERİNE İADE EDİLECEK"

Samsun'un Bafra ilçesinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan kişiler hakkında açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu," KHK’lıların tamamı görevlerine iade edilecek. Bir arkadaşımız sadece bu işlerle ilgilenecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu KHK'lıların tamamı görevlerine iade edilecek dedi, Ümit Özdağ sert çıktı: CHP, devleti FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanıyor

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN SERT TEPKİ

Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, KHK TV'ye konuk oldu. Ümit Özdağ, bu duruma sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Taraf Gazetesi eski yazarı CHP Genel Başkan Yardımcısı FETÖ’nün kanalında Kılıçdaroğlu’nun bütün KHK’lılar görevlerine geri dönecek dedikten sonra yayına çıkmış. Ahmet Hamsici, İbrahim Okur, Ercan Şafak, Ömer Diken demek dönecekler. CHP, devleti FETÖ’ye teslim etmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

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