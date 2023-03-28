Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Millet Buluşmaları kapsamında bugün Konya Ereğli'deydi. Kılıçdaroğlu konuşması sırasında büyük bir gaf yaparak Konya Hollanda'dan daha büyük bir ülke diyerek sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

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Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!

Millet İttiafkı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıdaroğlu bugün Millet Buluşması kapsamında Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya Ereğli'de konuşma gerçekleştirdi.

"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Vatandaşlarla buluşmasında 6'lı koalisyon lideri Konya'da geçekleştirdiği buluşmada büyük bir gafa daha imza attı. Kemal Kılıçadroğlu Ereğli'de yaptığı konuşmada , "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke" diyerek bir gaf daha yapmış oldu. Bu söylemler üzerine ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!

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