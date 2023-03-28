Kılıçdaroğlu: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi! Bir gafa daha imza attı!

Millet İttiafkı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıdaroğlu bugün Millet Buluşması kapsamında Muhtarlar ve Çiftçi Buluşması programı için Konya Ereğli'de konuşma gerçekleştirdi.

"KONYA HOLLANDA'DAN BÜYÜK BİR ÜLKE"

Vatandaşlarla buluşmasında 6'lı koalisyon lideri Konya'da geçekleştirdiği buluşmada büyük bir gafa daha imza attı. Kemal Kılıçadroğlu Ereğli'de yaptığı konuşmada , "Konya Hollanda'dan büyük bir ülke" diyerek bir gaf daha yapmış oldu. Bu söylemler üzerine ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.