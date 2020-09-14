Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'in son durumunu açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak üzere tedavi gördüğü hastaneye geldi. Burada doktorlardan bilgi alan Kılıçdaroğlu ziyaretinin ardından Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile kameralar karşısına geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında düzenli bilgi aldıklarını kaydederek,"Dolayısıyla ben aileden de, hekim arkadaşlardan da bilgi alıyorduk. Bize Muhittin Başkanımızın sağlığının iyiye gittiği ifade edildi. Ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Hastanenin başta doktor ve hemşireler olmak üzere bütün çalışanlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Onlar ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Dolayısıyla biz de onları büyük ölçüde telefonla rahatsız edip, son durumu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla durumunun her geçen gün iyiye gittiği yönde bilgi verdiler. Son derece mutluyuz" diye konuştu.

"BİZ HER GÜN HER DAKİKA BİLGİ ALIYORUZ"

Kılıçdaroğlu, ziyaretin geciktiği yönünde bir soruya ise “Onları tartışmayın. Biz her gün, her dakika bilgi alıyoruz” cevabını verdi.Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Antalya İl Başkanlığına geçti.

"AKCİĞERLERİNDE İYİLEŞME İZLENMEKTEDİR"

Antalya Büyükşehir Belediyesince Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada,"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir" denildi.

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