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Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! CHP Genel Başkanına Çorumlu vatandaştan "Hadi yürü!" tepkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da esnaf ziyareti yapmasının ardından bir kadının tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kılıçdaroğlu'nun çocuğuna dokunmasını istemeyen kadın, "Hadi yürü, yürü" diye bağırnaya başladı.

Kılıçdaroğlu neye uğradığını şaşırdı! CHP Genel Başkanına Çorumlu vatandaştan "Hadi yürü!" tepkisi!

Sivil toplum kuruluşlarına konuşma yapmak ve bölgede incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli toplantılara katıldı. Toplantılar çıkışı esnaf ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu karşısına çıkan bir vatandaşa " Nasılsınız iyi misiniz" deyince, kadının sert tepkisiyle karşı karşıya geldi. Bebek arabasındaki çocuğu sevmek isteyen CHP Genel Başkanı'na öfkeli kadın, " Sana çocuk sevdirmiyorum, hadi hadi, yürü" dedi. O anlar anbean kameralara yansıdı. CHP Lideri ise karşılaştığı tepkinin ardından arkasını dönüp oradan uzaklaştı.

Olayın ardından internete düşen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kadının üslubunu sert ve yanlış bulan Twitter kullanıcıları tarafından #terbiyesiz etiketi gündem olup tt (trendtopic) listesinin başına geçti.

 

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