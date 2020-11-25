24 Kasım Salı günü partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlerle ilgili kullandığı skandal ifadeler nedeniyle eleştirilmişti. Peki Kılıçdaroğlu öğretmenlere ne dedi? İşte ayrıntılar...

KILIÇDAROĞLU ÖĞRETMENLERE NE DEDİ?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tepki çekti..

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenleri hedef alan açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğku'na sosyal medyadan tepki yağdı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında "Hala iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun öğretmenleri hedef alan skandal açıklamalarına tepki yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Öğretmenlerimizi şerefle andığımız bu özel günde öğretmenlerimizi dünya görüşleri ve siyasi tercihleri nedeniyle aşağılayanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda öğretmenlere hakaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ali Yalçın, paylaşımında "Öğretmenleri yaftalayan, demokratik tercihlerini, iradelerini aşağılayan, tahkir eden, öğretmenlere çirkin ifadeler kullanan siyasetçi asla mazur görülemez" ifadelerine yer verdi.

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN AÇIKALAMA

Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi'nden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada; derneklerinin partisinin grup toplantısında öğretmenler hakkında aşağılayıcı, ayrıştırıcı sözlerle hakaret eden Kılıçdaroğlu hakkında savcılığa şikâyette bulunulduğu ifade edildi.

"ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ÇİRKİN SÖZLER KULLANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM çatısı altında, Öğretmenler Günü'nde, 'Hâlâ iktidarın peşinde giden öğretmen varsa, kimse kusura bakmasın, ben ona öğretmen demem. Öğretmen, iradesini pazarlayan kişi değildir' diyerek, öğretmenlerimizin iradelerini yaftalamış, demokratik tercihlerini aşağılamış, tahkir edici bir üslupla öğretmenlerimize yönelik çirkin ifadeler kullanmıştır."

"ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİNİ İSTİYORUZ"

"Öğretmenin iradesini hiçe sayarak, kendi istediği gibi hareket etmediğini düşündüğü tüm öğretmenleri ötekileştiren, öğretmeni 'iradesini pazarlamakla' itham eden, alenen aşağılayan, tahkir eden şahsın, bu çirkin fiili nedeniyle adalet önünde hesap vermesini istiyor; ayrıca öğretmenlerimizin ve kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz."

KILIÇDAROĞLU ÖZÜR DİLEMELİ

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun, öğretmenlerin iradelerini yargılayan, onları töhmet altında bırakan, kutuplaştırıcı ve tahkir edici ifadelerini kınıyoruz. Öğretmenliğe saygının, öğretmene ve öğretmenin iradesine saygı duymakla başlayacağını hatırlatıyor, kendisini bütün öğretmenlerimizden özür dilemeye davet ediyoruz."

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından tepki göstermiş, suç duyurusunda bulunacaklarını dile getirerek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerin iradesine saygı duymayan ifadeleri vicdanları yaralamış, tüm öğretmenleri üzmüştür. Öğretmenleri ayrıştıran, kutuplaştırıcı hakareti yargıya taşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.