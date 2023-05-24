KIlıçdaroğlu, Özdağ Protokolüne HDP'den şok tepki: Seçimle ilgili tutumumuzu yarın açıklayacağız

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın bu pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklaması ve imzalanan protokol sonrası HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları toplandı.

Kritik toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“BU KONUDAKİ YAKLAŞIMIMIZ DEĞİŞMEZ”

"Demokrasi ve özgürlüğü savunan politik ilkelerimize daha sıkı ve kararlı sarılıyoruz… HDP ve Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulları bugün olağanüstü toplanarak son gelişmeleri değerlendirmiştir. Buna göre;

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1- Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde demokrasi ve hukuk açısından evrensel ilkelere uymayan uygulamalar bulunduğunu uzun zamandan bu yana ifade ettik, etmeye de devam ediyoruz. Özellikle seçim hukuku ve halk iradesini, yerel demokrasiyi yerle bir eden kayyım politikaları bu uygulamaların başında gelmektedir. Halkın iradesini gasp eden kayyım atamaları demokrasi ve hukuk açısından kabul edilemez ve bu konudaki yaklaşımımız değişmezdir.

2- Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün açıkladığı protokoldeki bu konuyla ilgili belirlemeler evrensel demokratik ilkelere aykırıdır. Tutumumuz ve eleştirimiz net ve açıktır. Kayyım uygulamaları sadece Diyarbakır'ın değil İstanbul'un ve bir bütün olarak hepimizin sorunudur.

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3- Demokrasi ve hukukun evrensel ilkelerine sahip çıkmak ve bu konuda ilkesiz duruşlara taviz vermemek hepimizin görevidir. Bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler demokrasi, hukuk ve adalet mücadelesinin kararlı öznesi olmayı sürdüreceğiz.

NİHAİ KARAR YARIN AÇIKLANACAK

4- Ülke için bir referanduma dönüşmüş 28 Mayıs seçimleri ve sonrası için oynanan oyunların ve kurulan tuzakların farkındayız. Bugün başlattığımız değerlendirmelerimize partilerimizin bileşenleri ve kurulları ile devam ediyoruz. Değerlendirmelerimiz sonucu nihai kararımızı, seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın (25 Mayıs 2023) halklarımızla paylaşacağız."

HDP GENÇLİK TEŞKİLATI İSİMLİ BİR TWİTTER HESABINDAN

Ayrıca, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz! Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.

Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirdi ve taleplerini sıraladı. Kılıçdaroğlu da Özdağ’ın taleplerini dinledikten sonra partililer ile görüştü. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameralar karşısına geçti. Özdağ partisinin ikinci tur kararını açıkladı, protokole bağlı kalınmak şartıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

"KİMSEYE YAŞAM HAKKI TANIMAYAN IRKÇI VE FAŞİST ZİHNİYET"

Daha önce Kemal Kılıçdaroğlu'na alenen destek vereceğini ilan eden PKK'nın siyasi uzantısı HDP den açıklama geldi. HDP Gençlik Teşkilatı isimli bir Twitter hesabından yapılan açıklamada, "JİTEM’in kurucularından Veli Küçük’ün derin projesi olan Ümit Özdağ varsa biz yokuz!

Kendisinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan ırkçı, faşist zihniyete karşı; ortak yaşam için eşitlik ve demokrasi mücadelesi yürüten onurlu insanlara selam olsun" ifadelerine yer verildi.

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