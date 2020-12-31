CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Girgin sorusunu geçiştirdi!

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Atatürk Kent Ormanı’nı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Atatürk Kent Ormanı’nı ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu'na bir basın mensubu tarafından soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu, Pınar Gültekin’in babasının davadan vazgeçmesi için "Bana vazgeç diyen CHP’li Süleyman Girgin oldu" sözlerine ilişkin olarak sorulan soruya, "Buna yanıt verdim zaten" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanları ise "Soru alamayacağımızı belirttik" dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin'in Pınar Gültekin cinayetinin ardından babası Sıddık Gültekin'e telefon açarak davadan vazgeçmesini istediği iddiasına ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşanmıştı.

Sıddık Gültekin iddiaları doğrulayarak kendisinden bu talepte bulunan kişinin Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu belirtmişti.

Baba Gültekin, "Ayın 16'sında kızım Muğla'da diri diri yakıldı. Ayın 23'ünde telefonum çaldı. Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi. Taziye dileklerinde bulundu, taziye kelimesinden sonra 'Davadan vazgeç' dedi bana" ifadelerini kullandı.

CHP'li bir milletvekilinin Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin'in babasını arayarak davadan vazgeçmesi yolunda istekte bulunduğu haberini Hürriyet yazarı Fatih Çekirge gündeme taşımıştı.