Kılıçdaroğlu, saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Şenel ile telefonla görüştü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, silahlı saldırıya uğrayan Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ile telefonla görüştü.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, telefon görüşmesinde, ameliyat olan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in sağlık durumları ile yaşanan menfur saldırıya ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA