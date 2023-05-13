Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

Millet ittifakını cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğl'nun 14 Mayıs, seçimlerine saatler kala kanun gereği uyulması gereken seçim yasaklarını adeta meydan okuyarak, yasaklarının başladığı saat 18.00 den sonra 19:00'de yaptığı açıklama ile delmesi tepkilere neden oldu. AK Parti tanıtım medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, "Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur" diyerek çok sert bir şekilde tepki gösterdi..

'EN ÇILGIM PROJEM' DEDİĞİ 'DEMOKRASİ'Yİ' AYAKLAR ALTINA ALDI

298 Sayılı Yasanın 151.Maddesi ile 2023/124 Sayılı YSK Kararı ile alınan seçim propaganda yasağının hemen akabinde paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasağı çiğnemesi tepki çekti.

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Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir' diye videolu paylaşım yaparken demokrasinin gereği olan yasakları da çiğnemiş oldu. En çılgın projesini saniyesinde ayaklar altına aldı.

HAMZA DAĞ: 'DEMOKRASİ HAYDUTLUĞU'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu.

Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir.

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