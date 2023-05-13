Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerine saatler kala seçim yasaklarına uymayarak açıklama yapan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na AK Partiden çok sert tepki geldi. "Hesabı sorulacak"

YAYINLAMA
Google News
Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

Millet ittifakını cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğl'nun 14 Mayıs, seçimlerine saatler kala kanun gereği uyulması gereken seçim yasaklarını adeta meydan okuyarak, yasaklarının başladığı saat 18.00 den sonra 19:00'de yaptığı açıklama ile delmesi tepkilere neden oldu. AK Parti tanıtım medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, "Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur" diyerek çok sert bir şekilde tepki gösterdi..

Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

'EN ÇILGIM PROJEM' DEDİĞİ 'DEMOKRASİ'Yİ' AYAKLAR ALTINA ALDI

298 Sayılı Yasanın 151.Maddesi ile 2023/124 Sayılı YSK Kararı ile alınan seçim propaganda yasağının hemen akabinde paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yasağı çiğnemesi tepki çekti.

Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir' diye videolu paylaşım yaparken demokrasinin gereği olan yasakları da çiğnemiş oldu. En çılgın projesini saniyesinde ayaklar altına aldı.

Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"

HAMZA DAĞ: 'DEMOKRASİ HAYDUTLUĞU'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, söz konusu duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

Seçim yasakları başlamış olmasına rağmen koalisyon masasının adayı Kılıçdaroğlu, bugün saat 19.00'da video yayınlayacağını duyurdu.

Bu yapılan alenen kanun tanımazlık ve demokrasi haydutluğudur. Milletimiz bu kanun tanımaz tavra karşı gereken cevabı verecektir.

Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisiBaşkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi

Seçim yasakları nelerdir? Seçim Yasakları başlıyor, Bunları sakın yapmayın, İşte detaylarSeçim yasakları nelerdir? Seçim Yasakları başlıyor, Bunları sakın yapmayın, İşte detaylar

HDP destekli 6'lı masa şokta! Muharrem İnce adaylıktan çekildi ama bunu düşünemediler...HDP destekli 6'lı masa şokta! Muharrem İnce adaylıktan çekildi ama bunu düşünemediler...

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, seçmenine sandıkta adresi gösterdi!Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, seçmenine sandıkta adresi gösterdi!

Ekrem İmamoğlu 4 yıl önce vaatlerde bulunmuş söz vermişti, vaatlerini yerine getirdi mi sözünü tuttu mu? İzleyin karar verinEkrem İmamoğlu 4 yıl önce vaatlerde bulunmuş söz vermişti, vaatlerini yerine getirdi mi sözünü tuttu mu? İzleyin karar verin

2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan ünlüler! " Yalnız değilsin Erdoğan"2023 seçimlerinde Başkan Erdoğan'a desteğini açıklayan ünlüler! " Yalnız değilsin Erdoğan"

YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş kararYSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar

Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındıMuharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne girdiğinde cemaatten büyük sürpriz, duygu dolu anlar yaşandı!
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'ne girdiğinde cemaatten büyük sürpriz, duygu dolu anlar yaşandı!
Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi
Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi
Seçim yasakları nelerdir? Seçim Yasakları başlıyor, Bunları sakın yapmayın, İşte detaylar
Seçim yasakları nelerdir? Seçim Yasakları başlıyor, Bunları sakın yapmayın, İşte detaylar
HDP destekli 6'lı masa şokta! Muharrem İnce adaylıktan çekildi ama bunu düşünemediler...
HDP destekli 6'lı masa şokta! Muharrem İnce adaylıktan çekildi ama bunu düşünemediler...
Son Haberler
Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"
Kılıçdaroğlu, seçim yasaklarını deldi, AK Parti'den çok sert tepki geldi "Hesabı sorulacak"
Cebinde TEB kartı olana şans güldü! Hemen başvurunuzu yapın: 100 TL para iadesi yapılacak
Cebinde TEB kartı olana şans güldü! Hemen başvurunuzu yapın: 100 TL para iadesi yapılacak
Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!
Ziraat Bankası gençlere destek çıktı! Bu işlemi yapan gençlerin kartına anında para yüklenecek!
Altın fiyatlarının kaderi belli oldu! Kapalıçarşı'da adım atacak yer kalmadı: Rakamı duyan koştu!
Altın fiyatlarının kaderi belli oldu! Kapalıçarşı'da adım atacak yer kalmadı: Rakamı duyan koştu!
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, seçmenine sandıkta adresi gösterdi!
Adaylıktan çekilen Muharrem İnce, seçmenine sandıkta adresi gösterdi!
Ekrem İmamoğlu 4 yıl önce vaatlerde bulunmuş söz vermişti, vaatlerini yerine getirdi mi sözünü tuttu mu? İzleyin karar verin
Ekrem İmamoğlu 4 yıl önce vaatlerde bulunmuş söz vermişti, vaatlerini yerine getirdi mi sözünü tuttu mu? İzleyin karar verin
Çok Okunanlar
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı
Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi
Başkan Erdoğan seçim öncesi son mesajlarını Kasımpaşa'dan verdi, Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Zammını Açıkladı
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Asgari Ücret Zammını Açıkladı
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
YSK'dan Adaylıktan çekildiğini açıklayan Muharrem İnce ilgili Flaş karar
Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı
Muharrem İnce'ye kaseti kumpası ile ilgili flaş gelişme , Avrasya Araştırma Şirketi kurucusu Kemal Özkiraz ve 12 kişi gözaltına alındı
Yorumlananlar
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"
Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK destekli HDP 'den çok tartışma yaratacak açıklama: "Kürdistan'a özgürlük istyoruz"