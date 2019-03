Kılıçdaroğlu: "Söyleyecek sözleri yok" Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi bir ülkeyi, her şeyin olduğu ülkeyi, neden cehenneme döndürdükleri sorusunu sorma zamanıdır. Niçin kavga ediyoruz, hangi gerekçe ile kavga ediyoruz. Hangi gerekçi ile her türlü if

A+ A-