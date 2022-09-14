Kılıçdaroğlu tarih bilgisiyle sınıfta kaldı! Sakarya Meydan Muharebesi gafı sosyal medyayı salladı! "Partinin düşürüldüğü duruma üzülüyorum"

Yaptığı gaflarla dikkatleri üzerine çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine gündem oldu. Dün bir dizi program kapsamında Sakarya'ya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Adapazarı ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda partisinin grup toplantısına katıldı.

SKANDAL GAF

Burada bir konuşma gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyleyerek gafa imza attı.

"SAKARYA MİLLİ KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA EN KANLI MÜCADELENİN VERİLDİĞİ KENTTİR"

Kılıçdaroğlu konuşmasında, “Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya. Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir" dedi.

MUHARREM İNCE: SAKARYA NEHRİ İLE SAKARYA KENTİNİ KARIŞTIRMAK ANLIK BİR GAF DEĞİLDİR

Kılıçdaroğlu'nun gafı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sakarya Melhame-i Kübrası' diye ifade ettiği Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümünde Sakarya Nehri ile Sakarya kentini karıştırmak anlık bir gaf değildir. Milli mücadelemizin başkomutanının kurduğu partinin düşürüldüğü bu duruma üzülüyorum"