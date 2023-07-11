Kılıçdaroğlu tek adam! CHP'deki değişim tartışmalarına Müjde Ar'da katıldı!

Türkiye seçimlerinin ardından, birçok muhalif ve CHP içindeki bazı kişiler hala mağlubiyetin etkisini hissediyor.

Bu durumda parti tabanı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini talep ederken, CHP lideri bu görevinden ayrılmamak için direniyor.

Değişim çağrılarına kulaklarını tıkayan ve mağlubiyetin sorumluluğunu dahi üstlenmeyen Kılıçdaroğlu ve destekçileri, muhalif kesim içinde giderek daha fazla ayrışmaya yol açıyor.

Seçim sonrasındaki tutumlarıyla değişim isteyen muhalifleri iyice sinirlendiren Kılıçdaroğlu, son olarak sanatçı Müjde Ar'ın tepkisini çekti.

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Radyo Sputnik’te Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe ile Açık Alan programına konuk olan oyuncu Müjde Ar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ar, toplumdaki muhalif kesimin umudunu kaybettiğini söyleyen Ar, "Genel olarak etrafımda, yakın çevremde böyle bir şey var. İnsanlar CHP’den umudunu ve ümidini kesmiş durumda." dedi.

Sözlerine devam eden Müjde Ar, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimlere vurgu yaptı.

13 SEÇİM KAYBETMİŞ BAŞKAN!

Ar, "Şimdi bu noktaya biz bir dakika da gelmedik. Bunu sadece son seçimlere bağlamak yanlış olur çünkü ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var." şeklinde konuştu.

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HİÇBİR ŞEYE SES ÇIKARMAYAN CHP!

CHP'nin hiçbir şeye sesini çıkarmadığını da belirten Müjde Ar, "Ortada hiçbir şeye sesini çıkarmayan bir CHP var. Meclis'te kadın yok, okullara imam atanıyor, benim çok önemsediğim bir ‘laiklik’ meselesi var ama CHP sağcı seçmeni kaçırmamak için sesini çıkarmıyor." dedi.

"CHP'de tek adam var, her şeyi genel başkan tayin ediyor"

CHP'de parti içerisinde demokrasi olmadığını da sözlerine ekleyen Ar, "CHP tam demokrasi istiyoruz diyor, parti içinde demokrasi yok. Tek adam diyor, CHP’de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor." şeklinde konuştu.

Müjde Ar'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Toplumdaki muhalif kesimin umutlarını kaybettiğini iddia ede Ar, "Genel olarak etrafımda, yakın çevremde böyle bir şey var. İnsanlar CHP’den umudunu ve ümidini kesmiş durumda. Şimdi bu noktaya biz bir dakika da gelmedik. Bunu sadece son seçimlere bağlamak yanlış olur çünkü ortada 13 tane seçim kaybetmiş bir genel başkan var. Benim eşim Ercan Karakaş uzun yıllar CHP’de siyaset yapmış bir kişidir. Onun aksine ben seçimlerin böyle sonuçlanacağını tahmin ediyordum. Ortada hiçbir şeye sesini çıkarmayan bir CHP var. Meclis'te kadın yok, okullara imam atanıyor, benim çok önemsediğim bir ‘laiklik’ meselesi var ama CHP sağcı seçmeni kaçırmamak için sesini çıkarmıyor. CHP tam demokrasi istiyoruz diyor, parti içinde demokrasi yok. Tek adam diyor, CHP’de de tek adam var. Her şeyi genel başkan tayin ediyor."

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