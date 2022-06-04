Kılıçdaroğlu," Terörle mücadele yeniden şekillendirilmeli" dedi, Bakan Soylu'dan cevap gecikmedi: Sana bunları kim söyletiyor?
Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." açıklamasına tepki göstererek," AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor? " dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Maltepe Forum ‘Yeni Dönemde AB ve Türkiye’ Toplantısı’na katıldı. Toplantıda katılımcılara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği'ne yol haritası önererek birtakım tavsiyelerde bulundu.
KILIÇDAROĞLU: TERÖRLE MÜCADELE YASASI YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLMELİ
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin başarıyla yürüttüğü terörle mücadele yasasının yasal normlara göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğini belirterek," Terörle mücadele yasası, uluslararası hukuk normlarına göre yeniden şekillendirilmelidir." dedi.
"TERÖRLE MÜCADELE YASASINI DEĞİŞTİRECEKMİŞ"
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki göstererek," Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış. AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 4, 2022
Türkiye’nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış.
AB’ye ve büyükelçilerine söz veriyor:
Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş.
PKK, FETÖ, DHKP-C’nin yolunu açacak.
Sana bunları kim söyletiyor?
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