Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümünü kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki mesajında, "Huzurumuz ve güvenliğimizin teminatı Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü ve fedakarca görev yapan polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Gece gündüz demeden canları pahasına görevlerini yerine getiren polislerimize 3600 ek gösterge bir an önce verilmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA