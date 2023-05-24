Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ anlaşması HDP'yi karıştırdı! HDP apar topar olağanüstü gündemle toplanıyor

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yedi maddelik mutabakat metninde üzerinde anlaşmaya varması HDP'yi apar topar harekete geçirdi. Parti yetkilileri olağanüstü gündemle toplanma kararı aldı.

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Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ anlaşması HDP'yi karıştırdı! HDP apar topar olağanüstü gündemle toplanıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinin ardından ortak açıklama yaparken iki parti arasında 7 maddelik bir de protokol imzalandı.

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları ve seçimde kendisine destek veren partilerin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

YEŞİL SOL PARTİ'DEN AÇIKLAMA

HDP ve Yeşil Sol Parti tarafından yapılan duyuruda, "Merkez Yürütme Kurulları olarak ortaya çıkan son durumu değerlendirmek ve tavrımızı kamuoyuna açıklamak üzere toplanıyoruz. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapacağız." ifadeleri yer aldı.

"AKLINIZI BAŞINIZA ALIN"

Öte yandan HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ'ın anlaşması sonrası şu açıklamada bulundu:

Şimdi öğrendim beyefendi bir de kayyum yetkisi istiyormuş. Kusura bakmayın ama böyle bir ittifakın adayına oy vermemiz mümkün değil. Aklınızı başınıza alın. Böyle çapsız adamlarla anlaşmaya çalışmak Kılıçdaroğlu'nu çapsız kılar. Bizden söylemesi.

"BU REJİMİ DURDURMAK İÇİN ÇABA SARF ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü İbrahim Akın ise, olağanüstü toplantı kararının alındığı dakikalarda "Halkımızdan sandığa gitmelerini ve ısrarla bu rejimi durdurmak için çaba sarf etmelerini, bu mücadeleye ortak olmalarını istiyoruz." dedi.

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