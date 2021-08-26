Kılıçdaroğlu ve Akşener'e soruldu: Sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu?

Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de bir sosyal tesisin açılış törenine katıldı. Törende konuşma yapan Turan'ın gündeminde BBC Türkçe'nin Türkiye için yayınladığı yalan haber vardı. BBC Türkçe'nin 'Afganlara Türkiye'de mülteci merkezi kurulacağı' haberine bir kez daha dikkat çeken ve bu konuya ilişkin İYİ Parti Başkanı Meral Akşener ve CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "‘BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, bu yanlışmış hata yapmışız' dedi. Yetmedi; ‘Türkiye'den özür diledi'. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu deme hakkımız var bizim” ifadelerini kullandı.

"AYNI ISRARI SÜRDÜRÜYORLAR"

Muhalefete çağrıda bulunan Turan, "Bu topraklarda muhalefet ile ihanet arasında çok ince çizgi kaldı. 'Mavi Vatan, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Kuzey Kıbrıs'taki sorunlar, Azerbaycan' dedik. Hiçbir konumuzda yanımızda olmayanlar, şimdi de tuttular BBC'nin yaptığı bir haberi kendi siyasi görüşleriymiş gibi konuşmalarında, sosyal medyalarında paylaşarak karşımızda olmayı bir siyasi görev bildiler. BBC o yayınladığı haberi kaldırdı, 'Bu yanlışmış hata yapmışız' dedi. Yetmedi, Türkiye'den özür diledi. BBC özür diledi ama bu ülkenin muhalefeti maalesef özür dilemek bir yana hala aynı ısrarı sürdürmeye devam ettiler. 'Ya sizin BBC kadar Türkiye sevginiz yok mu? BBC kadar siyasi ahlakınız yok mu?' deme hakkımız var bizim. Buradan çağrıda bulunuyorum, bu ülkenin temel meselelerinde ve milli sorunlarla bir araya gelmeyi başarma zorunluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Ülkede bulunan tüm siyasilere seslenen Turan, Türkiye'nin büyümesine herkesin katkıda bulunmasını ve omuz omuza vermesi gerektiğinin altını çizerek, "Nasıl ki biz bu mahalleye, ilçemize yatırım yaparken siyasi partinin hangisine oy verdiniz, kimsiniz demiyorsak, Türkiye'nin temel meselelerinde 85 milyonun beraber olduğu işi yapmak durumundayız. Ayasofya açıldığında sevinmek hiç kimseyi iktidar yanlısı yapmaz. PYD komşumuz olamaz dediğinizde de hiç kimse sizi iktidar yanlısı yapmaz. Milli meselelerde bir arada olmalıyız.

Türkiye artık eski Türkiye değil. Büyüyen ülkeyiz. Gelişen bir ülkeyiz. IMF'siz Türkiye olmaz denirken bugün 200 milyar ihracatı olan bir Türkiye var. 20 sene önce sadece kibritin üzerinde Türk malı yazarken bugün ülkenin ürettiği füzelerde, İHA'larda, SİHA'larda Türk malı yazıyor. Bunlar büyük işler, büyük dönüşümler. O yüzden Türkiye'nin büyümesine hep beraber omuz vereceğiz, şahitlik yapacağız.

Biz bu ülkede 100 yıllık bölgesel oyunları bozmaya başladık. Biz konjonktürel sorunlardan etkilensek de altında kalmamayı başarmış bir ekibiz. Biz biliyoruz ki tarihin bize verdiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız. Rüzgar sert esiyormuş, eserse essin. Bundan söğüt korksun çınara bir şey olmaz. Bu ülke kaldığı yerden yoluna inşallah devam edecek. Bölgemizin büyüyen gücü, zincirleri kıran bir ülke olmayı hep beraber başaracağız."

Turan, 3600 ek göstergeyi bir metin haline çevirip, verilen sözün arkasında durduklarını söyleyerek, Ümit ediyorum Meclis'i açtığımızda oturacağız, hem sendikanın hem bakanlığın temsilcileriyle beraber teknik çalışmalarımızı vekillerimizle beraber yapıp o metni bir teklif hale getireceğiz. Gecikmeden, bize yakışan bir şekilde, sözümüzün eri olarak yola devam edeceğiz. Şimdiye kadar söz verip de yapmadığım hiçbir iş olmadı." cümlelerine yer verdi.